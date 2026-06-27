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Schladminger Bergwelten

Schladminger Bergwelten (1/2): Von Gipfeln und Gämsen

ORF IIIStaffel 1Folge 328vom 27.06.2026
Schladminger Bergwelten (1/2): Von Gipfeln und Gämsen

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Schladminger Bergwelten

Folge 328: Schladminger Bergwelten (1/2): Von Gipfeln und Gämsen

44 Min.Folge vom 27.06.2026

Die Sendung gibt einen fantastischen Einblick in die vielfältige Tierwelt zwischen Dachstein und Niederen Tauern: Am Rande der Skipisten finden aber nicht nur die Gämsen, sondern auch Auerhähne, Steinadler, prächtige Rothirsche oder Luchse ideale Lebensbedingungen. Und ab und zu verirrt sich sogar ein Wolf in die unüberschaubaren Bergwälder und finsteren Schluchten dieser Region. In den klaren Gewässern rund um Schladming leben Äschen und Steinkrebse, und die Moore der Niederen Tauern bilden ein kleines Universum für eine ganz andere Tier- und Pflanzenwelt, die sich oft nur durchs Mikroskop erschließt. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Franz Hafner

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