Das Mutter-Sohn-Duell: Verona & Diego Pooth vs. Natascha & Wilson OchsenknechtJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 6: Das Mutter-Sohn-Duell: Verona & Diego Pooth vs. Natascha & Wilson Ochsenknecht
267 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
Das gab’s noch nie bei Schlag den Star: Zum ersten Mal kommt es zu einem Mutter-Sohn-Duell! Team Pooth fordert Team Ochsenknecht heraus. Gemeinsam wollen sie mit Köpfchen, Kampfgeist und Familienpower die 100.000 Euro Preisgeld nach Hause holen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlag den Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen