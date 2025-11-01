Fabian Köster und Lutz van der Horst vs. Bastian Bielendorfer und Özcan CosarJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 8: Fabian Köster und Lutz van der Horst vs. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar
267 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Satire gegen Comedy. Straßenreporter gegen Podcaster. heute-Show gegen Bratwurst und Baklava. Heute treten Fabian Köster und Lutz van der Horst sowie Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Siegerpaar winkt eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, während Ron Ringguth kommentiert.
