Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlag den Star

Fabian Köster und Lutz van der Horst vs. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar

ProSiebenStaffel 2025Folge 8vom 01.11.2025
Fabian Köster und Lutz van der Horst vs. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar

Fabian Köster und Lutz van der Horst vs. Bastian Bielendorfer und Özcan CosarJetzt kostenlos streamen

Schlag den Star

Folge 8: Fabian Köster und Lutz van der Horst vs. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar

267 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Satire gegen Comedy. Straßenreporter gegen Podcaster. heute-Show gegen Bratwurst und Baklava. Heute treten Fabian Köster und Lutz van der Horst sowie Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Siegerpaar winkt eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, während Ron Ringguth kommentiert.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Schlag den Star
ProSieben
Schlag den Star

Schlag den Star

Alle 1 Staffeln und Folgen