Schlosshotel Orth (4/13): Romeo und Julia am TraunseeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 2
Folge 20: Schlosshotel Orth (4/13): Romeo und Julia am Traunsee
Doris übernimmt die Geschäftsführung im Hotel Traunstein. Inzwischen arbeitet Sissy als Reiseführerin und gerät auf ihrer ersten Tour mit dem jungen Forstrat Georg Brandner aneinander. Lisa und Walter haben sich einst im Streit getrennt. Nun treffen sie sich nach 18 Jahren wieder. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Sascha Wussow (Georg Brandner) Beatrice Kessler (Dr. Fabian) Gunter Berger (Walter Strombach) Vanessa Jung (Jasmin Strombach) Dennis Grabosch (Tom Behringer) Eleonore Weisgerber (Lisa Behringer) Drehbuch: Rochus Bassauer Regie: Peter Sämann Bildquelle: ORF/Johannes Cizek
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