Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (1/20): Ein Wintertraum

ORF2Staffel 1Folge 1vom 28.09.2025
46 Min.Folge vom 28.09.2025

Carla Prinz, eine Freundin aus Felix Zeit in München, ist ihrem Ex-Geliebten nach Gmunden gefolgt, wo dieser einen Schiurlaub mit seiner Verlobten verbringt. Doch sie lässt bald von ihm ab, als sie unerwartet auf Felix trifft. Felix Frau Ruth wird endlich aus dem Sanatorium entlassen. Er kümmert sich um sie, was zu Missverständnissen mit Fanny führt, die sich ihrerseits im Trennungskrieg mit Vinzenz befindet. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Janette Kössler (Lilo) Michael Roll (Hans) Mirjam Ploteny (Hanna) u.a. Regie: Karl Kases Buch: Amaryllis Sommerer Bildquelle: ORF/Dieter Nagl

Weitere Folgen in Staffel 1

