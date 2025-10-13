Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (11/20): Der Kochkurs

ORF2Staffel 6Folge 11vom 13.10.2025
Schlosshotel Orth (11/20): Der Kochkurs

Schlosshotel Orth Staffel 6

Folge 11: Schlosshotel Orth (11/20): Der Kochkurs

46 Min.Folge vom 13.10.2025

Haubenkoch Alfred Müller-Dalbert leitet einen Kochkurs im Schlosshotel. Doch immer öfter muss Anna für ihn einspringen, da er eifersüchtig ein wachsames Auge auf seine junge Freundin Miriam wirft. Als plötzlich auch noch seine Ehefrau auftaucht, gerät Alfred endgültig in eine heikle Lage. Unterdessen versucht Carla, Ruth zu beeinflussen, um Felix aus Gmunden zu vertreiben. Robert bringt Fanny auf einen neuen Fall, der sich als Türöffner für das lang ersehnte Jobangebot erweist. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Towje Kleiner (Alfred Müller-Dalbert) Susanne Bentzien (Frau Müller-Dalbert) Christina Plate (Miriam) Buch: Rochus Bassauer Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican

