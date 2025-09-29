Schlosshotel Orth (2/20): Alles oder NichtsJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 2: Schlosshotel Orth (2/20): Alles oder Nichts
Albert nimmt an einer Quizshow teil. Im Vorfeld lernt er seine Kontrahentin kennen, die mit ihrer schüchternen Art sofort sein Herz erobert. Er hilft ihr, sich auf das Quiz vorzubereiten - und merkt zu spät, dass ihre unschuldige Art Berechnung war. Felix ist vom ungewohnten Alltag mit Ruth überfordert. Er sucht Fannys Nähe. Ruth ahnt, dass die beiden mehr als nur Geschäftliches verbindet und stellt Felix zur Rede. Carla erwirbt das Traunstein und wird zu Felix Konkurrentin. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Janette Kössler (Lilo) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes) Julia Cencig (Lisa) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Ulrike Beimpold (Bettina Fellinger) Peter Rapp (Werner Hansen) u.a. Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
