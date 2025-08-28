Schlosshotel Orth: Neue Gesichter in der sechsten StaffelJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 23: Schlosshotel Orth: Neue Gesichter in der sechsten Staffel
3 Min.Folge vom 28.08.2025
Die sechste Staffel von "Schlosshotel Orth" brachte Konstanze Breitebner, die für böses Blut sorgte, und Jenny Jürgens, die für Verwirrung in Herzensangelegenheiten zuständig war, als Neuzugänge. Die beiden Schauspielerinnen konnten sich in das bestehende Team sehr leicht einfügen. Sendung: "Oberösterreich heute" vom 1.9.2001
