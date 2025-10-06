Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (7/20): Freundinnen

ORF2Staffel 1Folge 25vom 06.10.2025
46 Min.Folge vom 06.10.2025

Die Freundinnen Ilse und Monika feiern in Gmunden Geburtstag und ein Wiedersehen mit Eva. Doch die schöne Zeit wird bald durch ein tragisches Geständnis von Monika überschattet. Vinzenz' Angriffe auf Fanny nehmen kein Ende. Felix will sie trösten, doch da ereilt ihn ein Anruf von Eva: Es geht um Ruth. Die Unternehmensleitung nimmt die Einsparungen im Schlosshotel selbst in die Hand und beginnt mit Personalkürzungen, deren erstes Opfer Sebastian ist. Mit Albert Fortell (Felix Hofstätter), Nicole R. Beutler (Fanny), Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter), Konstanze Breitebner (Carla Prinz), Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann), Heinz Trixner (Vinzenz Strobel), Sebastian Baur (Robert Waldner), Hans Kraemmer (Josef Schimek), Lotte Ledl (Anna Kofler), Andreas Ban (Lukas), Christian Pogats (Sebastian), Johanna C. Hohloch (Agnes), Julia Cencig (Lisa), Florentin Groll (Sepp Thallinger), Markus Mössmer (Ferry), Barbara Ahren (Ilse Liebig), Krista Posch (Monika Reider) u.a. Buch: Agnes Pluch Regie: Karl Kases Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Hubert Mican

