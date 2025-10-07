Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Brüder Chris und Jochen nehmen am Gmundner Marathon teil. Doch ihr Verhältnis ist getrübt: Jochen will unbedingt, dass Chris in den Familienbetrieb einsteigt. Chris fühlt sich bevormundet. Bis er den tragischen Grund für Jochens Bitte erfährt. Felix' Zukunft im Schlosshotel steht auf des Messers Schneide. Seine letzte Chance ist ein Besuch bei der Frankfurter Unternehmensleitung. Vinzenz fährt schwere Geschütze gegen Fanny auf: Sie soll auf ihre Schlosshotel-Anteile verzichten. Mit Albert Fortell (Felix Hofstätter), Nicole R. Beutler (Fanny), Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter), Konstanze Breitebner (Carla Prinz), Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann), Heinz Trixner (Vinzenz Strobel), Sebastian Baur (Robert Waldner), Hans Kraemmer (Josef Schimek), Lotte Ledl (Anna Kofler), Andreas Ban (Lukas), Christian Pogats (Sebastian), Johanna C. Hohloch (Agnes), Karl Menrad (Albert Novak), Julia Cencig (Lisa) u.a. Buch: Gabriele Werth Regie: Christa Mühl Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Hubert Mican

