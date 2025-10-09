Schlosshotel Orth (10/20): Die MutprobeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 28: Schlosshotel Orth (10/20): Die Mutprobe
Nicki muss einen Urlaub im Schlosshotel verbringen, stets unter den wachsamen Augen seines Bodyguards Mark, der ihm so gut wie nichts erlaubt. Dort trifft Nicki auf Harry, den Betreiber eines Bungee-Jumping-Krans. Doch ein Sprung von der Plattform ist für Mark tabu, besonders da Harry ihm aus der Vergangenheit bekannt zu sein scheint. Währenddessen erlebt Carla bei der glanzvollen Eröffnung des Natureventparks eine herbe Niederlage. Auch Fanny hat mit den Intrigen von Vinzenz zu kämpfen und scheint einfach kein Glück zu haben. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Johanna C. Hohloch (Agnes) Karl Menrad (Albert Novak) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Fritz von Friedl (Herr Blüm) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Markus Mössmer (Ferry) David C. Bunners (Mark) Jürgen Tonkel (Harry) Robert Grober (Nicki) Buch: Amaryllis Sommerer Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick