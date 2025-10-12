Schlosshotel Orth (11/20): Der KochkursJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 29: Schlosshotel Orth (11/20): Der Kochkurs
Haubenkoch Alfred Müller-Dalbert leitet einen Kochkurs im Schlosshotel, doch seine Eifersucht auf Freundin Miriam bringt ihn zunehmend in Schwierigkeiten, besonders, als plötzlich seine Frau auftaucht. Während Anna ihn immer öfter vertreten muss, versucht Carla, Ruth zu manipulieren, um Felix aus Gmunden zu vertreiben. Fanny wiederum bekommt durch einen neuen Fall endlich die Chance auf ihr Traumjob-Angebot. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas), Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Towje Kleiner (Alfred Müller-Dalbert) Susanne Bentzien (Frau Müller-Dalbert) Christina Plate (Miriam) Buch: Rochus Bassauer Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
