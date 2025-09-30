Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (3/20): Verirrte Gefühle

ORF2Staffel 1Folge 3vom 30.09.2025
46 Min.Folge vom 30.09.2025

Als sich Leander während eines gemeinsamen Schiurlaubs im Schlosshotel in die attraktive Mutter seiner Freundin verliebt, droht die Familie aus den Fugen zu geraten. Aber eine Nacht in der Besenkammer bringt ihn zur Vernunft. Die Unternehmensleitung der „Historischen Hotels“ verlangt von Felix weiter Einsparungen. Felix hält sein Natureventpark-Projekt dagegen. Doch Robert Waldner, der Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde, blockiert diesen Vorschlag. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF/Hubert Mican

