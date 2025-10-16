Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (12/20): Ein mütterlicher Rat

ORF2Staffel 1Folge 31vom 16.10.2025
46 Min.Folge vom 16.10.2025

Clarissa, die von ihrem Mann verlassen wurde, will für ihre Tochter Julia einen Mann finden, um ihr ein ähnliches Schicksal zu ersparen. Julia verbietet sich jede Einmischung in ihr Leben, verliebt sich aber dann ausgerechnet in jenen Mann, den Clarissa ausgesucht hat. Ein Zeitungsartikel bringt das Schlosshotel in Verruf. Felix ahnt, dass dahinter nur Carla stecken kann. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Janette Kössler (Lilo) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes) Karl Menrad (Albert Novak) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Krista Stadler (Clarissa Landsberg) Roswitha Szyszkowitz (Julia Landsberg) Wolfram Teufel (Hillinger Walter) u.a. Buch: Gabriele Werth Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/Hubert Mican

