Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (14/20): Wahre Liebe

ORF2Staffel 1Folge 33vom 20.10.2025
Folge 33: Schlosshotel Orth (14/20): Wahre Liebe

46 Min.Folge vom 20.10.2025

Das junge Ehepaar Christoph und Anne Lambert macht Segelurlaub am Traunsee. Anne hat sich zu Segelstunden angemeldet und ist sehr verwirrt, als ihr Clemens, ihre ehemalige große Liebe, als Lehrer gegenübersteht. Paul Behrens, Besitzer einer Computerfirma und Freund von Felix, bietet Fanny einen Job in Wien an. Sie ist unsicher. Aber als Felix ihr endlich mitteilt, dass er sich über seine Gefühle klar geworden ist, steht Fannys Entschluss schon fest. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Ines Anna Krämer Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

