ORF2Staffel 1Folge 34vom 21.10.2025
46 Min.Folge vom 21.10.2025

Eva hat sich vor einigen Jahren von Christian getrennt, weil er sich als unzuverlässiger Schürzenjäger entpuppt hat. Nun trifft sie ihn als Seminarleiter wieder, und es fällt Eva schwer zu glauben, dass sich Menschen wirklich ändern können. Carla hingegen versucht Christian mit unlauteren Mitteln für ihr Hotel zu gewinnen und gefährdet gleichzeitig den Natur-Event-Park. Fanny hat das Jobangebot aus Wien angenommen und nimmt schweren Herzens Abschied vom Schlosshotel. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Ines Anna Krämer Drehbuch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Hubert Mican

ORF2
