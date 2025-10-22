Schlosshotel Orth (16/20): Jeans und AbendkleidJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 35: Schlosshotel Orth (16/20): Jeans und Abendkleid
Für eine Story antwortet die Journalistin Nina auf eine Kontaktanzeige. Mit tausend Vorurteilen geht sie zum Blind Date mit Daniel - und alles kommt anders, als Nina dachte. Lukas stört das Wohlbefinden einiger Gäste durch seine neue Pager-Anlage empfindlich. Felix umwirbt seine Frau liebevoll - doch Ruth zögert, ihm ihre Gefühle zu zeigen. Carla muss einen neuen Financier fürs Kongresshotel finden. Der unerwartete Besuch ihres Sohnes Max bringt sie völlig aus der Fassung. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Regie: Ines Anna Krämer Drehbuch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
