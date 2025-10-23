Schlosshotel Orth (17/20): Hoher BesuchJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 36: Schlosshotel Orth (17/20): Hoher Besuch
Lügen haben kurze Beine. Das merkt auch Albert, als ihm plötzlich der ehemalige Direktor des berühmten "Crillon" in Paris gegenübersteht. Carla intrigiert gegen die Segelregatta des Schlosshotels, um ihren Sohn Max von der Konkurrenz fern zu halten. Max will sich aber seinen Spaß mit Lilo, Hannes und Franzl nicht nehmen lassen. Felix und Ruth sind völlig verwundert, als Carla daraufhin plötzlich das Feld räumt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Johanna C. Hohloch (Agnes) Karl Menrad (Albert) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Janette Kössler (Lilo) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Christoph von Friedl (Hannes) Stefano Bernadin (Max) Peter Fitz (Marcel Moureau) Buch: Amaryllis Sommerer Regie: Ines Anna Krämer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
