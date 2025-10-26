Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (18/20): Ein harter Schlag

ORF2Staffel 1Folge 37vom 26.10.2025
Schlosshotel Orth (18/20): Ein harter Schlag

Schlosshotel Orth Staffel 6

Folge 37: Schlosshotel Orth (18/20): Ein harter Schlag

46 Min.Folge vom 26.10.2025

Claire Bachmann, eine Klatschreporterin, bedroht die Ehe des Top-Golfers Thomas Lindner. Mit eindeutigen Fotos will sie an die Öffentlichkeit gehen. Max rettet in letzter Sekunde die Bewerbung des Schlosshotels um einen großen Tourismuspreis. Durch diese Zusammenarbeit mit Felix bekommt Max Ärger mit Carla. Nach einem Streit zieht er ins Schlosshotel. Lukas meldet Schimek heimlich zum Wettbewerb "Portier des Jahres" an. Besetzung: Mit Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Janette Kössler (Lilo) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Christoph von Friedl (Hannes) Stefano Bernardin (Max) Michael Rast (Thomas Lindner) Sona McDonald (Claire Bachmann) Saskia Fischer (Katrin Lindner) u.a. Buch: Gabriele Werth Regie: Hans Liechti Bildquelle: ORF/Hubert Mican

