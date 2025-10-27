Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (19/20): Familienangelegenheiten

Staffel 1Folge 38vom 27.10.2025
Folge 38: Schlosshotel Orth (19/20): Familienangelegenheiten

46 Min.Folge vom 27.10.2025

Die Tradition verlangt von Ernst Liebermann die Übergabe der Firma an seinen Sohn. Allerdings ist es seine Tochter Viktoria, die ihr ganzes Leben lang auf diese Führungsposition hingearbeitet hat. Carla erträgt es nicht, dass Max seine ganze Zeit im Schlosshotel verbringt. Als sie Felix Vorwürfe machen will, konfrontiert Felix sie mit seinem heimlichen Verdacht um die Identität von Max’ Vater. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Hans Liechti Bildquelle: ORF/Hubert Mican

ORF2
