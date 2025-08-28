Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth: Neue Gesichter in der sechsten Staffel

ORF2Staffel 6Folge 21vom 28.08.2025
Schlosshotel Orth: Neue Gesichter in der sechsten Staffel

Schlosshotel Orth Staffel 6

Folge 21: Schlosshotel Orth: Neue Gesichter in der sechsten Staffel

3 Min.Folge vom 28.08.2025

Die sechste Staffel von "Schlosshotel Orth" brachte Konstanze Breitebner, die für böses Blut sorgte, und Jenny Jürgens, die für Verwirrung in Herzensangelegenheiten zuständig war, als Neuzugänge. Die beiden Schauspielerinnen konnten sich in das bestehende Team sehr leicht einfügen. Sendung: "Oberösterreich heute" vom 1.9.2001

