Schlosshotel Orth (10/15): Verschlungene WegeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 10: Schlosshotel Orth (10/15): Verschlungene Wege
Kathy will ihre Freundin Marlies mit dem schüchternen David verkuppeln. Aber auf halbem Weg wird ihr klar, dass sie sich selbst in ihn verliebt hat....Die Polizei ermittelt im Schlosshotel. Felix wird den Verdacht der Unterschlagung nicht los. Erst Iris' Aussage führt zu einer Wende im Fall - und dazu, dass Carla ausgerechnet während ihrer großen Benefiz-Gala abgeführt wird. Lilo hat ihre erste Chemotherapie bekommen. Eva macht sich große Vorwürfe: Sie hat die Symptome zu spät erkannt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Stefano Bernardin (Max) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes) Susanna Knechtl (Iris) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas) Sabine Grabis (Kathy Liebel) Tina Bordihn (Marlies Ernst) Rafael Schuchter (David Janitsch) Regie: Jürgen Kaizik Buch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick