Schlosshotel Orth (1/15): Enthüllungen
Staffel 7
Folge 1: Schlosshotel Orth (1/15): Enthüllungen
Das erfolgreiche Jazzduo „Schröder & Schröder“ soll im Schlosshotel ein Konzert geben. Als Stefan seinem Bruder Olli von seinem Solo-Vertrag erzählt, ist der Auftritt plötzlich gefährdet…Felix kämpft um Max, der sich aufgrund schwerer Vorwürfe Carlas von ihm zurück zieht. Doch kaum haben sich die beiden wieder angenähert, erfährt Max von Carla, dass Felix sein Vater ist. Im ersten Schock flüchtet er auf seinem Moped und übersieht dabei ein entgegenkommendes Auto Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/Hubert Mican
