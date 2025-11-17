Schlosshotel Orth (14/15): Der ProzessJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 14: Schlosshotel Orth (14/15): Der Prozess
Fanny kommt zum Prozess gegen Iris nach Gmunden. Sie ergreift die Gelegenheit, um der Belegschaft des Schlosshotels einen Besuch abzustatten - und Vinzenz die Versöhnung anzubieten. Das Wiedersehen mit Felix wühlt sie auf.. Vinzenz fehlt noch immer der entscheidende Beweis gegen Carla. Fanny gibt ihm einen Tipp, der zu einer, vor allem für Carla, überraschenden Wende im Prozess führt. Allerdings muss Felix für diesen Beweis Max überzeugen, gegen seine Mutter vorzugehen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Stefano Bernardin (Max) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes) Susanna Knechtl (Iris) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Christian Pogats (Sebastian) Karl Menrad (Albert Novak) Nicole R. Beutler (Fanny) Regie: Jürgen Kaizik Buch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/Hubert Mican
