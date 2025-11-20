Schlosshotel Orth (15/15): Falsche FährtenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 15: Schlosshotel Orth (15/15): Falsche Fährten
Helga, Amelie und Elisabeth sind drei ältere Damen mit einer Leidenschaft für Krimis. Helga glaubt, in Schimek ihren verschollenen Ex-Verlobten zu erkennen. Die drei Miss Marples nehmen die Ermittlungen auf. Felix bekommt ein hochdotiertes Angebot nach Genf und überlegt, es anzunehmen. Max ringt sich dazu durch, Carla in der U-Haft zu besuchen. Lukas' Hotelfachprüfung wird vom Personal stürmisch gefeiert, und Schimek überreicht ihm ein ganz besonderes Geschenk. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Stefano Bernardin (Max) Susanna Knechtl (Iris) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Regie: Jürgen Kaizik Buch: Kerstin Luise Neumann Bildquelle: ORF/Hubert Mican
