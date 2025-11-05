Schlosshotel Orth (6/15): Ungewisse StundenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 6: Schlosshotel Orth (6/15): Ungewisse Stunden
Tobi, der kleine Sohn von Franz und Irma Kogler, verschwindet plötzlich spurlos. Das Personal des Schlosshotels und Felix machen sich auf die Suche. Felix' berufliche Erfolge werden getrübt, als er feststellen muss, dass Ruth ihn offensichtlich mit Alexander betrogen hat. Max hat Carlas Angriffe satt und zieht zu Eva und Lilo. Lukas hat sich bis über beide Ohren in Iris verliebt - und scheint Chancen zu haben. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Susanna Knechtl (Iris Baier) Christian Pogats (Sebastian Frank) Julia Cencig (Lisa) Karin Kienzer (Irma Kogler) Jacques Breuer (Franz Kogler) Maximilian Holba (Tobias Kogler) Buch: Amaryllis Sommerer Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/Hubert Mican
