Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth Staffel 7

Schlosshotel Orth (7/15): Liebeskummer

ORF2Staffel 1Folge 7vom 06.11.2025
Schlosshotel Orth (7/15): Liebeskummer

Schlosshotel Orth (7/15): LiebeskummerJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 7

Folge 7: Schlosshotel Orth (7/15): Liebeskummer

46 Min.Folge vom 06.11.2025

Zum Liebeskummer des jungen Schriftstellers Daniel Wieland kommt auch noch eine Schreibblockade. Ausgerechnet Ottilie, eine ältere Frau, will ihm wieder Lebensfreude geben...Ruth bemüht sich um eine Versöhnung mit Felix. Aber Felix kann nicht vergessen, was er gesehen hat. Carla plant eine Benefiz-Gala, um ihr Image zu verbessern. Nicht nur Felix befürchtet, das mehr dahinter steckt. Max macht sich Sorgen um Lilo, die immer häufiger müde und lustlos wirkt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Susanna Knechtl (Iris Baier) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian Frank) Johanna C. Hohloch (Agnes) Gisela Trowe (Ottilie Lehmann) Philipp Hochmair (Daniel Wieland) Regie: Christa Mühl Buch: Kerstin Luise Neumann Bildquelle: ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth Staffel 7
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 7

Schlosshotel Orth Staffel 7

Alle 1 Staffeln und Folgen