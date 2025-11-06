Schlosshotel Orth (7/15): LiebeskummerJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 7: Schlosshotel Orth (7/15): Liebeskummer
Zum Liebeskummer des jungen Schriftstellers Daniel Wieland kommt auch noch eine Schreibblockade. Ausgerechnet Ottilie, eine ältere Frau, will ihm wieder Lebensfreude geben...Ruth bemüht sich um eine Versöhnung mit Felix. Aber Felix kann nicht vergessen, was er gesehen hat. Carla plant eine Benefiz-Gala, um ihr Image zu verbessern. Nicht nur Felix befürchtet, das mehr dahinter steckt. Max macht sich Sorgen um Lilo, die immer häufiger müde und lustlos wirkt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Susanna Knechtl (Iris Baier) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian Frank) Johanna C. Hohloch (Agnes) Gisela Trowe (Ottilie Lehmann) Philipp Hochmair (Daniel Wieland) Regie: Christa Mühl Buch: Kerstin Luise Neumann Bildquelle: ORF/Hubert Mican
