Schmugglern auf der Spur
Folge 2: Stets wachsam
45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Jedes Jahr erreichen über hundert Millionen Reisende die USA. Unter diesem endlosen Strom an Menschen befinden sich zahlreiche Schmuggler, die ihre Waren illegal ins Land schleusen möchten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmugglern auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 5-6: Walt Disney Company Germany GmbH