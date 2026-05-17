Schnell ermittelt (1/8): Linda van DorenJetzt kostenlos streamen
Schnell ermittelt Staffel 8
Folge 1: Schnell ermittelt (1/8): Linda van Doren
Die Künstlerin Linda van Doren (Proschat Madani) sieht in ihren Träumen immer wieder einen ihr unbekannten Mann - das stört ihre kreative Arbeit. Sie beauftragt Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) damit, herauszufinden, um wen es sich handelt. Der Unbekannte scheint das kürzlich verstorbene Opfer eines Autounfalls zu sein. Angelika gibt sich mit dieser Information nicht zufrieden, und tatsächlich: Hinter dem vermeintlichen Unfall steckt viel mehr. So viel, dass Angelika dabei ihr Leben riskiert. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Fiona Hauser (Katrin Schnell) Patrick Seletzky (Zlatko Horvath) Proschat Madani (Linda van Doren) Raphael Stompe Markus Hering (Oberst Schuster) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Constanze Fischer, Katharina Hajos Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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