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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Shetland

xploreStaffel 1Folge 4vom 01.05.2026
Shetland

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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Folge 4: Shetland

60 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Auf den Shetlandinseln trifft Ben einen Heiden, eine Nonne, die ein abgelegenes Klosterleben führt, und ein Paar, das nach einem Leben als Hippies zum Christentum überging.

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