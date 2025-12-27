Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schutzhaus Schöne Aussicht

ORF2Staffel 1Folge 1vom 27.12.2025
Schutzhaus Schöne Aussicht

Schutzhaus Schöne AussichtJetzt kostenlos streamen

Schutzhaus Schöne Aussicht

Folge 1: Schutzhaus Schöne Aussicht

25 Min.Folge vom 27.12.2025

Das Gletschergebiet rund um das Hochjoch am Übergang vom Ötzal ins Südtiroler Schnalstal war schon in Urzeiten ein Übergang. Die Grenze teilt seit dem Ende des Ersten Weltkriegs die Gegend in einen italienischen und einen österreichischen Teil. Heute, nach 100 Jahren, ist nur mehr ein altes Hinweisschild zu sehen. Die Dokumentation „Schutzhaus Schöne Aussicht“ zeichnet die bewegte Geschichte eines der ältesten Schutzhäuser Südtirols nach und zeigt die historische Bedeutung dieser Unterkunft am Hochjoch auf. Gestaltung: Markus Frings Kamera: Marco Polo Christian Gasser Bildquelle: ORF/Mediaart Production

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schutzhaus Schöne Aussicht
ORF2

Schutzhaus Schöne Aussicht

Alle 1 Staffeln und Folgen