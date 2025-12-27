Staffel 1Folge 1vom 27.12.2025
Schutzhaus Schöne AussichtJetzt kostenlos streamen
Schutzhaus Schöne Aussicht
Folge 1: Schutzhaus Schöne Aussicht
25 Min.Folge vom 27.12.2025
Das Gletschergebiet rund um das Hochjoch am Übergang vom Ötzal ins Südtiroler Schnalstal war schon in Urzeiten ein Übergang. Die Grenze teilt seit dem Ende des Ersten Weltkriegs die Gegend in einen italienischen und einen österreichischen Teil. Heute, nach 100 Jahren, ist nur mehr ein altes Hinweisschild zu sehen. Die Dokumentation „Schutzhaus Schöne Aussicht“ zeichnet die bewegte Geschichte eines der ältesten Schutzhäuser Südtirols nach und zeigt die historische Bedeutung dieser Unterkunft am Hochjoch auf. Gestaltung: Markus Frings Kamera: Marco Polo Christian Gasser Bildquelle: ORF/Mediaart Production
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schutzhaus Schöne Aussicht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0