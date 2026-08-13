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Schwimm-EM 2026

Schwimm-EM Paris 2026: Schwimmen Tag 4

ORF SPORT +Staffel 1Folge 91vom 13.08.2026
Schwimm-EM Paris 2026: Schwimmen Tag 4

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Folge 91: Schwimm-EM Paris 2026: Schwimmen Tag 4

112 Min.Folge vom 13.08.2026

Luka Mladenovic hat bei der Langbahn-EM in Paris die Bronzemedaille über 200 Meter Brust erobert und den ersten Höhepunkt aus österreichischer Sicht geliefert. Der Salzburger musste sich am Donnerstag im Finale in 2:08,91 Minuten nur dem Briten Filip Nowacki (2:07,70) und dem Niederländer Caspar Corbeau (2:07,78) geschlagen geben. Christian Giefing war davor souverän ins Finale über 200 Meter Kraul eingezogen.

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