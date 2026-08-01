SEAL Team
Folge 15: Man stirbt nur einmal
42 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Die Seals bekommen einen Spezialauftrag: Sie sollen einen Hisbollah-Anhänger im iranisch-afghanischen Grenzgebiet ausschalten, ohne einen Fuß auf iranischen Grund zu setzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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SEAL Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action, Militär
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: CBS International Television & © Season 2: CBS Television
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