Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Das Kakerlaken-Bad

sixxStaffel 5Folge 1vom 18.04.2026
Das Kakerlaken-Bad

Das Kakerlaken-BadJetzt kostenlos streamen

Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 1: Das Kakerlaken-Bad

43 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6

Das Ehepaar Chauncey und Derek kauft in Dallas, Texas, heruntergekommene Häuser, renoviert diese und verkauft sie anschließend weiter. Ihr gemeinsames Geschäft Family Capital Partners ist auf hochwertige Renovierungen spezialisiert. Die beiden kaufen eine alte Immobilie, die sie mithilfe von hochwertigen Materialien, Design und Funktionalität verschönern wollen. Doch während der Umbauarbeiten entdecken sie unvorhersehbare Probleme, die das Renovierungsbudget steigen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
sixx
Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Alle 2 Staffeln und Folgen