Seitenblicke Weekend vom 12.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Weekend
Folge vom 12.04.2026: Seitenblicke Weekend vom 12.04.2026
16 Min.Folge vom 12.04.2026
Lilian Kleebow kehrt zum Musical zurück | Salon Ildiko | Volksoper-Premiere "Die Piraten von Penzance" geglückt | Benedikt Mitmannsgruber: Humorvolle Einblicke in sein Familienleben | "Klassik am Dom": Diana Damrau im Gespräch | Eine italienische Gaumenreise | TikTok-Influencer Louis Philippson startet durch | Die Spargelsaison ist eröffnet
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