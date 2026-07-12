Seitenblicke Weekend vom 12.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Weekend
Folge vom 12.07.2026: Seitenblicke Weekend vom 12.07.2026
15 Min.Folge vom 12.07.2026
Albertina feiert 250-jähriges Bestehen | Premiere von "Carmen" | Salzburger Festspielweinpräsentation | Sommerfest Wirtschaft.Politik.Medien | "Der Geizige" feiert Premiere | Fundraising-Dinner auf der Volksopernbühne | Lisa Eckhart in der Staatsoper | Seit 15 Jahren begeistert das Woodstock der Blasmusik
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