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Seitenblicke
Folge 958: Seitenblicke vom 29.11.2025
4 Min.Folge vom 29.11.2025
Bei der diesjährigen Kurier-Romy-Gala, die erstmals in Kitzbühel über die Bühne ging, wurden gestern nicht nur die beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspieler geehrt, sondern auch TV-Journalistinnen und Journalisten, wie auch Moderatoren. Durch den Abend führten Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl.
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