Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming

Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 31.05.2026
Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming

Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban FarmingJetzt kostenlos streamen

Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming

Folge 1: Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming

45 Min.Folge vom 31.05.2026

Tomaten vom Balkon, Gemüse aus dem Selbsterntefeld, Pilze aus dem Keller - Urban Farming liegt voll im Trend. Immer mehr Menschen versuchen sich im Eigenanbau von Obst und Gemüse, oder sie beziehen ihre Lebensmittel bei lokalen Produzenten. Manch einer glaubt, so den Weg zur optimalen Ernährung gefunden zu haben und damit auch noch das Klima retten zu können. Doch ist diese Form von Lebensmittelproduktion tatsächlich so nachhaltig? Und lohnt sich das, selbst anzupflanzen und zu ernten? Oder geht man dabei nur der Gartencenter-Werbung auf den Leim? Gestalter Martin Pusch hat sich das Geschäft mit Urban Farming näher angesehen und dabei einige spannende Entdeckungen gemacht. Bildquelle: ORF/WERANY

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming
ORF III
Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming

Selber garteln, lohnt sich das? - Die Wahrheit über Urban Farming

Alle 1 Staffeln und Folgen