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Servus am Abend

21. April - Servus am Abend

ServusTVStaffel 11Folge 76vom 21.04.2026
21. April - Servus am Abend

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Servus am Abend

Folge 76: 21. April - Servus am Abend

23 Min.Folge vom 21.04.2026

Servus am Abend, mit den stärksten Bildern und Geschichten aus Österreich. Hintergründig. Einordnend. Unterhaltsam. Das Fernseh-Magazin informiert Sie umfassend über die Themen, die Österreich bewegen. Menschen und ihre Herausforderungen stehen dabei stets im Mittelpunkt. Inklusive ausführlichem Wetterbericht. Die Moderatoren der Sendung sind Claudia Maxones, Pia Pichler und Philipp McAllister.

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