Servus Insider: Alina trifft Collin Veijer zum Trackrun!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 19: Servus Insider: Alina trifft Collin Veijer zum Trackrun!
6 Min.Folge vom 24.04.2026
MotoGP trifft Lauf-Community: In Jerez drehen Moto2-Pilot Collin Veijer und Alina in Laufschuhen ihre Runden auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto - die perfekte Vorbereitung für den Wings for Life World Run. Warum der weltweite Spendenlauf so viele bewegt, was ihn so besonders macht und wieso auch Rennfahrer dafür ihre Laufschuhe schnüren, seht ihr im Video!
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