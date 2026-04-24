Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Insider

Servus Insider: Alina trifft Collin Veijer zum Trackrun!

ServusTVStaffel 1Folge 19vom 24.04.2026
Servus Insider: Alina trifft Collin Veijer zum Trackrun!

Servus Insider: Alina trifft Collin Veijer zum Trackrun!Jetzt kostenlos streamen

Servus Insider

Folge 19: Servus Insider: Alina trifft Collin Veijer zum Trackrun!

6 Min.Folge vom 24.04.2026

MotoGP trifft Lauf-Community: In Jerez drehen Moto2-Pilot Collin Veijer und Alina in Laufschuhen ihre Runden auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto - die perfekte Vorbereitung für den Wings for Life World Run. Warum der weltweite Spendenlauf so viele bewegt, was ihn so besonders macht und wieso auch Rennfahrer dafür ihre Laufschuhe schnüren, seht ihr im Video!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Servus Insider
ServusTV
Servus Insider

Servus Insider

Alle 1 Staffeln und Folgen