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Shake Stew - Jazz für alle

Shake Stew - Jazz für alle

ORF2Staffel 1Folge 1vom 29.04.2024
Shake Stew - Jazz für alle

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Shake Stew - Jazz für alle

Folge 1: Shake Stew - Jazz für alle

45 Min.Folge vom 29.04.2024

Shake Stew sind das internationale Aushängeschild der jungen österreichischen Jazz-Szene. Seit 2016 verschmilzt das Septett ihren Jazz mit treibenden Rhythmen und eingängigen Melodien zu einer brodelnden Mixtur, die sowohl zum faszinierten Zuhören als auch zum Tanzen einlädt. Im Film begleiten Siegfried Steinlechner und Dietmar Petschl die Band bei Konzerten im In- und Ausland, verfolgen die Herangehensweisen und Motivationen der einzelnen Bandmitglieder - und erzählen damit nicht nur die Geschichte einer ungewöhnlichen und mitreißenden Band, sondern portraitieren exemplarisch den jungen, hippen Jazz aus Österreich. Bildquelle: ORF/Shake Stew/Severin Koller

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