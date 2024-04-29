Shake Stew - Jazz für alleJetzt kostenlos streamen
Shake Stew - Jazz für alle
Folge 1: Shake Stew - Jazz für alle
Shake Stew sind das internationale Aushängeschild der jungen österreichischen Jazz-Szene. Seit 2016 verschmilzt das Septett ihren Jazz mit treibenden Rhythmen und eingängigen Melodien zu einer brodelnden Mixtur, die sowohl zum faszinierten Zuhören als auch zum Tanzen einlädt. Im Film begleiten Siegfried Steinlechner und Dietmar Petschl die Band bei Konzerten im In- und Ausland, verfolgen die Herangehensweisen und Motivationen der einzelnen Bandmitglieder - und erzählen damit nicht nur die Geschichte einer ungewöhnlichen und mitreißenden Band, sondern portraitieren exemplarisch den jungen, hippen Jazz aus Österreich. Bildquelle: ORF/Shake Stew/Severin Koller
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