She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen
Folge 6: Prinzessin Scorpia
23 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Die junge Waise Adora wächst in der Welt der Horde auf und realisiert nicht, dass diese die Bevölkerung von Etheria unterdrückt. Eines Tages findet sie im Wald ein magisches Schwert und trifft auf Mitglieder der Prinzessinnen-Rebellion. Als diese ihr die Augen über die Machenschaften der Horde und deren Anführer Hordak öffnen, schließt Adora sich ihnen an und versucht fortan, als Kriegerin She-Ra, das Böse zu bekämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie, Action, Comedy, Science Fiction
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: NBC UNIVERSAL International GmbH