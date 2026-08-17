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Shirley MacLaine - Mit Haut und Haar Entertainerin
Folge 1: Shirley MacLaine - Mit Haut und Haar Entertainerin
53 Min.Folge vom 17.08.2026
Mehr als 70 Jahre Weltkarriere: Shirley MacLaine hat sich immer wieder neu erfunden – vom sympathischen Mädchen von nebenan bis zur exzentrischen Dame. Ihren Durchbruch feierte sie in den 1960er-Jahren mit "Das Appartement" und "Irma la Douce". Nach fünf Oscar-Nominierungen gewann sie die Trophäe für "Zeit der Zärtlichkeit". Archivmaterial und Filmausschnitte zeigen eine charismatische Persönlichkeit, die Konventionen trotzte und vielen zum Vorbild wurde. Regie: Jean Lauritano Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE
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Shirley MacLaine - Mit Haut und Haar Entertainerin
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Copyrights:© Season 1: ORF 2