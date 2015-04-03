Sibel & Max
Folge 12: Zeit für Veränderungen
Jana Walther ist in der 20. Schwangerschaftswoche und gemeinsam mit ihrem Freund Yunus Aydin zu einem Ultraschalltermin bei ihrer Frauenärztin. Bei der Untersuchung fallen Dr. Kleefeld Plexuszysten am Kopf des Embryos auf. Da sie Jana und Yunus nicht beunruhigen will, informiert sie zunächst die werdenden Großeltern Max und Sibel. Beide versuchen, ihren Kindern schonend beizubringen, dass es Hinweise auf einen möglichen Chromosomenfehler bei dem Baby gibt. Der Schock bei Jana und Yunus ist groß. Beide freuen sich mittlerweile sehr auf das Baby. Um Gewissheit zu bekommen, gibt es die Möglichkeit weiterer Untersuchungen, die aber das Risiko einer Fehlgeburt beinhalten. Jana reagiert verunsichert. Wollen sie überhaupt Gewissheit? Und falls sich der Verdacht auf eine Behinderung bestätigt, was dann? Und will sie das Leben des Babys dafür riskieren? Der Konflikt zwischen Sibel und Yunus schwelt unterdessen weiter. Sibel will Mike Brandt nicht in ihrem Leben haben. Doch für Yunus ist das nicht so einfach. Er macht sich nicht nur Gedanken um Jana und das Baby, auch die Begegnung mit seinem Vater arbeitet in ihm.
