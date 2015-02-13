Sibel & Max
Folge 6: Schwere Entscheidung
Dr. Sibel Aydins Tag beginnt radikal: Dr. Max Walthers Patientin Mareike Sievert verweigert die Untersuchung, weil die Ärztin türkisch aussieht. Sibel bittet das Mädchen daraufhin, wieder im Wartezimmer Platz zu nehmen, bis Dr. Walther kommt, doch Mareike verlässt die Praxis. Als ihr Vater sie ein paar Stunden später in schlechtem Zustand wieder in die Notfallpraxis bringt, kommt es zwischen Sibel und Max zu Missverständnissen. Wer hat was gesagt, und war wirklich alles so gemeint? Tobias Olsen fürchtet, dass sich Sibel aufgrund der rassistischen Tendenzen der Sieverts gegen das Angebot, in die Notfallpraxis einzusteigen, und für Afrika entscheidet. Obwohl Max schnell realisiert, dass Mareikes ausländerfeindliche Haltung auf der ihres Vaters zu beruhen scheint, bemüht er sich gemeinsam mit Sibel herauszufinden, worunter Mareike leidet.
