Sibel & Max
Folge 7: Eltern auf Probe
Jana und Yunus, die werdenden Teenie-Eltern, wollen endlich mal wieder ungestört zusammen sein, aber das Schäferstündchen endet peinlich: Zuerst steht Nena in der Tür, dann platzt auch noch Max ins Zimmer. Jana, genervt von ihrer Familie, beschließt spontan, zu Yunus und dessen Mutter Sibel in die Dachwohnung zu ziehen. Zu den Ärzten kommt das ukrainische Kindermädchen Bogdana in die Notfallpraxis. Ihr Schützling, die sechsjährige Helene, hat nur einen Wespenstich, aber Bogdana selbst erleidet einen Zusammenbruch. Sibel und Max vermuten, dass die junge Frau illegal in Deutschland arbeitet und deshalb die weitere Untersuchung verweigert. Auch wenn die Praxis die Behandlungskosten selbst tragen muss, ist klar: Bogdana muss behandelt werden, denn sie hat ein allergisches Asthma. Und wer kümmert sich um Helene? Sibel verbindet das Notwendige mit dem Praktischen: Yunus und Jana sollen auf die Kleine aufpassen und für die nahe Zukunft als Eltern üben.
