Sibel & Max

Lügen und Geheimnisse

Staffel 1Folge 9vom 13.03.2018
Lügen und Geheimnisse

Folge 9: Lügen und Geheimnisse

44 Min.Folge vom 13.03.2018Ab 12

Die Konflikte unter dem Dach der Aydins eskalieren. Sibel kommt - erschöpft von einem Kongress - ins totale Chaos zurück. Entnervt stellt sie Yunus und Jana ein Ultimatum: Entweder wird aufgeräumt, oder die beiden ziehen aus. Die Teenager geraten wegen Sibels Aufforderung in Streit. Yunus packt genervt seine Sachen und quartiert sich bei seinem Onkel Berkan ein, den er aggressiv nach Informationen über seinen ihm unbekannten Vater ausfragt. Berkan weicht zunächst aus, verplappert sich dann aber, dass Sibel und sein Vater lediglich eine Affäre hatten. Diese Information wirft Yunus völlig aus der Bahn und sorgt für neuen Zündstoff im Verhältnis zu seiner Mutter. Streit auf der einen Seite, Melancholie auf der anderen: Max Walther vermisst seine Tochter und kommt auf den Gedanken, das Zimmer seiner verstorbenen Frau Anna zu einem Kinderzimmer umzugestalten. Er bittet Sibels Freundin, die Innenarchitektin Sophie Stein, das zu übernehmen. Die freut sich über den Auftrag sehr, hat sie doch schon länger ein Auge auf den attraktiven Witwer geworfen. Doch Sophie hat die Rechnung ohne Nena gemacht.

