Sidneys Welt: USA Special
Sidneys Welt: USA Special
Kult-Tuner, Geschäftsmann, YouTuber: Sidney Hoffmann ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Automobil-Szene. Die Doku-Serie begleitet den Kfz-Freak auf Tuning-Messen und mehr.
Sidneys Welt: So hat sich der Tuner noch nie gezeigt
YouTuber, Autotuner und Geschäftsmann - das alles ist Sidney Hoffmann, der in der Doku-Soap Sidneys Welt spannende Einblicke in sein Leben gewährt. In seiner Werkstatt im Ruhrpott tüftelt er mit seinen Kollegen Pedro und Tobi an Fahrzeugen. Egal, ob neue Felgen aufgezogen oder das Fahrwerk ausgetauscht werden soll, bei Sidney Industries wird jeder Wunsch möglich gemacht. Auch, wenn ein VW T2 zu einem brandneuen Elektroauto umgebaut werden soll. Das alles geschieht nicht nur mit jeder Menge Professionalität, sondern auch mit einer großen Portion Spaß. Denn die Mechaniker rund um Sidney Hoffmann sind vor allem eins: eine große Familie.
Doch Sidney ist nicht nur in der Werkstatt aktiv. Als eines der bekanntesten Gesichter der Automobil-Szene hat der Dortmunder noch ganz andere Pflichten. Auf dem Plan stehen beispielsweise ein Besuch auf der Tuningmesse SEMA sowie zahlreiche Fernsehauftritte und Termine mit seinen Sponsoren. Bei allen beruflichen und privaten Aspekten seines Alltags nimmt Sidney in Sidneys Welt nun auch seine Fans mit und zeigt sich so von einer noch nie gesehenen Seite. Ebenfalls dabei ist Sidney’s Freundin Lea Roseboom, mit der der Kfz-Experte durch dick und dünn geht.
Eine YouTube-Größe auch mal ganz privat
Durch die Videos auf seinem YouTube Kanal ist Sidney zu einer wahren Größe der deutschen Tuning-Industrie geworden. Über 235 000 Nutzer*innen verfolgen ihn auf der Internetplattform und seine Videos erreichen Klickzahlen von fast 20 Millionen. In Sidneys Welt gewährt der sympathische Tüftler nun auch erstmals Einblicke in sein Leben jenseits des Tunings, denn auch hier tut sich einiges. Sidney und Lea beziehen eine gemeinsame Wohnung und der Dortmunder wird zum ersten mal Vater. Aber egal, was noch kommt. In Sidney’s Welt wird es bestimmt nie langweilig.
Ob in der Werkstatt oder im Privaten. Tauche in dem Kosmos des Autotuners ein und streame Sidneys Welt jetzt kostenlos auf Joyn.