Sidneys Welt: USA Special
Folge vom 10.07.2023: Vegas Baby!
45 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 12
Der Dortmunder Tuning-Experte setzt seinen Roadtrip an der Westküste der USA fort. Dort trifft Sidney Hoffmann den Automobildesigner Freeman Thomas, der unter anderem den Audi TT entworfen hat. Beim Cruisen in einem VW-Buggy erfüllt sich der Kfz-Profi einen Lebenstraum. Und an einer Rennstrecke entdeckt er ein Unikat auf vier Rädern nach dem anderen. In dieser Folge steht zudem ein Ausflug auf die SEMA in Las Vegas auf der Agenda. Und Rod Emory, der Erfinder der unvergleichlichen Porsche „Outlaws“, hat für Sidney eine ganz besondere Überraschung parat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.