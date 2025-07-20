Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia entdeckt

Silvia entdeckt: Die Wiener Alpen

ORF2Staffel 1Folge 3vom 20.07.2025
Silvia entdeckt: Die Wiener Alpen

Silvia entdeckt: Die Wiener AlpenJetzt kostenlos streamen

Silvia entdeckt

Folge 3: Silvia entdeckt: Die Wiener Alpen

47 Min.Folge vom 20.07.2025

In der neuen Ausgabe von „Silvia entdeckt“ geht es in die „Wiener Alpen“. Sie erstrecken sich vom Schneeberg über das Rax-Plateau bis ins Wechselgebiet im südlichen Niederösterreich. Auf dem Programm steht zu Beginn ein Besuch in der Araburg. Dort kann man das Leben, wie es vor 800 Jahren gewesen ist, kennenlernen. Dabei wird Silvia in die Kunst des Schwert-Schmiedens eingewiesen. Nach harter Arbeit geht es zu einer Wanderung bis zur Enzianhütte am Kieneck. Begleitet wird Silvia dabei von Willibald Gruber. Gleich nach dem Essen hat sich Besuch auf der Enzianhütte angekündigt. Die Volkstanzgruppe Enzian aus Furth nimmt Silvia in ihre Mitte, um mit ihr gemeinsam einen Tanz vorzuführen, bevor es weiter zur Steinwandklamm geht. Die eindrucksvolle Klamm wurde bereits im Jahr 1884 für Besucher:innen zugänglich gemacht – mit Stegen, Brücken und gesicherten Wegen. Bei den Myrafällen gibt es ein altes Handwerk zu bestaunen. Robert Rendl zeigt Silvia das Pechen oder Pechsieden. Eine sportliche Herausforderung wartet zum Schluss am Peilstein – Herbert Mayerhofer nimmt die Moderatorin mit auf eine Klettertour. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Silvia entdeckt
ORF2
Silvia entdeckt

Silvia entdeckt

Alle 1 Staffeln und Folgen